ماذا قال راموس عن مواجهة فريقه القديم مدريد

2021/12/13 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةعلق لاعب باريس سان جيرمان سيرخيو ⁦راموس على قرعة دوري أبطال أوروبا الذي أوقعت باريس امام ريال مدريد بالدور ثمن النهائي : "⁦تمنيت⁩ لو كانت أمام فريق آخر.لدي الكثير من المودة تجاه ريال مدريد هذا لن يغير شيئًا.سأفعل كل ما في وسعي لمساعدة فريقي."و جدير بالذكر ان راموس عاد قبل فترة وجيزة من الإصابة الا انه أعلن جاهزيته الفنية و البدنية للمباريات المقبلة مع النادي الباريسي طمعا بانجازات جديدة مع فريقه الجديد

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