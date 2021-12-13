الأمن الوطني يداهم صيرفات غير مرخصة في ابو دشير جنوبي بغداد

2021/12/13 | 23:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد افاد مصدر امني، اليوم الإثنين، بمداهمة محلات الصيرفة من قبل قوة تابعة للامن الوطني واعتقال عددا من اصحابها جنوبي بغداد.وقال المصدر في تصريح لـ”النور نيوز” إن “القوة اعتقلت ما يقارب ٦ اشخاص من اصحاب الصيرفات غير المرخصة في منطقة ابو دشير التابعة لقضاء الدورة جنوب بغداد”، مضيفا انه “تمت مصادرة مبالغ …

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