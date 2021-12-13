2021/12/13 | 23:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الكهرباء عادل كريم، الاثنين، إضافة 6 آلاف ميغاواط إلى المنظومة الوطنية في الصيف المقبل.

وقال كريم في تصريح تابعه NRT عربية، (13 كانون الاول 2021)، أن "الكهرباء ملف اقتصادي بامتياز"، لافتا الى ان "التغلب على مشكلة الكهرباء يحتاج إلى برنامج علمي وتقني وإرادة وطنية".

وأضاف، "قدمنا خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد إلى رئيس الوزراء"، مبينا أن "الصيف المقبل سيضاف 6 آلاف ميغاواط إلى المنظومة الوطنية".

وأشار إلى أن "إنتاجنا وصل خلال هذا العام إلى أكثر من 21 ألف ميغاواط"، مؤكدا أن "35 ألف ميغاواط حاجة الصيف المقبل ومن المؤمل الوصول إلى 25 ألفاً".

وبين أن "مبالغ كثيرة تنفق على شراء الوقود المستخدم لتشغيل محطات الطاقة"، لافتا الى ان "شركتي جنرال إلكتريك وسيمنز تعملان بالعراق من دون وجود ضغوطات".

ومضى بالقول: "لا توصل حتى الآن إلى اتفاق على سعر وحدات الطاقة من الربط الخليجي"، مشيرا الى ان "الصيف المقبل سيكتمل الربط الكهربائي مع الأردن".

واوضح، أن "الغاز الإيراني يولّد 6500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية"، مؤكدا ان "هناك خللا كبيرا بملف الجباية بسبب الحالة الاقتصادية للمواطنين".

"القناة الرسمية"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الكهرباء: اضافة 6 الاف ميغاواط الى المنظومة الوطنية الصيف المقبل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الكهرباء: اضافة 6 الاف ميغاواط الى المنظومة الوطنية الصيف المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).