2021/12/13 | 23:25 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيت الأبيض يؤكد عدم وجود قوات أمريكية بمهام قتالية في العراق حاليا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/13 | 23:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض يؤكد عدم وجود قوات أمريكية بمهام قتالية في العراق حاليا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض يؤكد عدم وجود قوات أمريكية بمهام قتالية في العراق حاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).