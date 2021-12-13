المغرب يسمح برحلات جوية استثنائية.. ويحدد شروطها

2021/12/13 | 23:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة المغربية، الإثنين، السماح بشكل استثنائي برحلات جوية تعيد مغاربة تقطعت بهم السبل في الخارج بعد إغلاق الحدود بسبب المتحورة أوميكرون.

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