فيديو: حريق مطعم القسيم في مدخل شارع الرسول وسط النجف

2021/12/13 | 23:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اندلعت النيران في وقت متأخر من مساء الاثنين، في مبنى أحد المطاعم عند مدخل شارع الرسول وسط محافظة النجف.

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وذكر مراسل "ناس"، ان فرق الدفاع المدني هرعت لإخماد النيران التي اندلعت في مطعم القسيم الواقع عند مدخل شارع الرسول وسط محافظة النجف، موضحاً انه لم يعرف سبب الحادث حتى الان.

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