بوتين : توسع حلف الناتو شرق اوربا .. تهديد لروسيا

2021/12/13 | 23:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،أن توسع الناتو شرق اوربا تهديد لأمن روسيا.وذكر الكرملين في بيان ان : بوتين اكد في اتصال مع رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون ان السلطات الأوكرانية تتبع نهجا مضرا لتقويض اتفاقات مينسك، وهي أساس لا بديل له لتسوية الأزمة الداخلية الأوكرانية.ولفت بوتين خلال الاتصال إلى أن السلطات الأوكرانية تؤزم عمدا الأوضاع على خط التماس حيث تستخدم في منطقة النزاع أسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة ضاربة محظورة..وفقا لمجموعة إجراءات مينسك.وشدد بوتين على انتهاج الحكومة في كييف سياسة تمييز بحق السكان الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا.وأكد أن كل هذه التطورات تجري على خلفية التمركز العسكري المكثف من قبل دول الناتو في أراضي أوكرانيا، الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا لأمن روسيا.وأشار بوتين الى ضرورة إطلاق مفاوضات فورية بهدف وضع اتفاقات قانونية دولية واضحة تستعبد أي تقدم لاحق للناتو إلى الشرق ونشره أسلحة تهدد روسيا في الدول المتاخمة خاصة في أوكرانيا"، وان الجانب الروسي سيعرض مشاريع وثائق ذات الصلة./انتهى3

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