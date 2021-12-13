القائم بالأعمال المؤقت يبحث مع وزير خارجية الكسيك العلاقات بين البلدين

2021/12/13 | 23:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث القائم بالأعمال المؤقت للعراق لدى مكسيكو المستشار علي عصام عبد علي مع وزير خارجية الكسيك مارسيلو ابرارد العلاقات بين البلدين .وأعرب القائم بالأعمال بحسب بيان لوزارة الخارجية, عن أمنياته الصادقة بالعمل من أجل تطوير العلاقات ما بين البلدين، موضحاً إن العلاقات بين بغداد ومكسيكو هي علاقات تاريخية تأسست منذ عام 1977 اي مضى عليها اكثر من 44 عاماً، مؤكداً رغبة واهتمام الحكومة العراقية في تطوير هذه العلاقات لما فيه مصلحة البلدين ".وتحدث القائم بالأعمال خلال اللقاء,عن مستجدات الأوضاع السياسية في العراق، وآخرها الانتخابات، التي جرت في العاشر من تشرين اول الماضي ، وبدء الحراك السياسي باتجاه تشكيل الحكومة الجديدة".من جانبه أعرب وزير الخارجية المكسيكي عن شكره وتقديره للقائم بالأعمال المؤقت على ما قدمه من إيجاز مختصر للعلاقة ما بين العراق والمكسيك، وتمنى له الموفقية والنجاح في مهام عمله الجديد في مكسيكو"./انتهى2

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