2021/12/13 | 23:35 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الزراعة تؤكد استمرار حملة فحص تقاوي البطاطا ضمن مختبرات دائرة فحص وتصديق البذور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/13 | 23:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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