الكشف عن تقديم 70 طعناً جديداً بنتائج الانتخابات للمحكمة الاتحادية- عاجل

2021/12/13 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف المحلل السياسي كاظم الحاج، اليوم الاثنين، عن تقديم 70 طعناً وشكوى من قبل كتل سياسية مختلفة خلال جلسة اليوم التي عقدتها المحكمة الاتحادية العراقية للنظر بدعوى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية.

وقال الحاج في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "تأجيل المحكمة الاتحادية للحكم على إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية إلى 10 ايام يؤشر إلى ان المحكمة اخذت بعين الاعتبار جميع الأدلة المقدمة كما ولد قناعة لدى المحكمة ان الأدلة كانت مؤثرة بشكل واضح في نتائج الانتخابات".وأضاف، ان "المحكمة الاتحادية كان بإمكانها حسم الجلسة خلال يوم واحد ولكن نظراً لقوة الأدلة المقدمة فأنها اجلت القرار لبحث جميع حيثياته".

وتابع الحاج، أنه "قدمت 70 شكوى وطعناً من القوى السياسية مختلفة خلال جلسة اليوم حيث ان هذه الطعون ستعزز من قوة الأدلة التي قدمت سابقاً".

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