2021/12/13 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق رئيس رابطة جمهور نادي الشرطة حيدر نادر الساعدي على إصدار لجنة الانضباط باتحاد الكرة عليه بالحرمان من دخول الملاعب لسنتين.

وقال لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الاولى ان يعاقب بالحرمان من دخول الملاعب من حمل السكاكين ولست أنا واصفا القرارات الصادرة من اتحاد الكرة اليوم بغير المنصف".

واكد، انه سيلجأ " للاستئناف وفي حال الرفض فأن هناك محامين تبرعوا بالدفاع عنا إيمانا بمظلومية جمهور الشرطة".

واضاف، أن " العقوبات الصادرة بحق نادي اربيل لا ترتقي لحجم الحدث الذي فيه تمت المحاولة النيل من رموز الوطن وهو العراق".

ووصف "ما حدث من أحداث ملعب فرانسو حريري بالجريمة والوقوف عندها واجب وطني على الجميع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حادثة علم العراق.. رئيس رابطة جمهور الشرطة يعلق على العقوبة الصادرة بحقه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حادثة علم العراق.. رئيس رابطة جمهور الشرطة يعلق على العقوبة الصادرة بحقه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).