2021/12/13 | 23:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PG4g2nhkQAw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حجية من عوائل الشهداء المحرومة تناشد الكاظمي أنا معرضة للقتل) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حجية من عوائل الشهداء المحرومة تناشد الكاظمي أنا معرضة للقتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).