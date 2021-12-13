2021/12/13 | 23:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RkA9hgLx0cg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة مع كريم حمادي | الكهرباء.. ملفات تتراكم صيفاً وتتجمد شتاءً) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة مع كريم حمادي | الكهرباء.. ملفات تتراكم صيفاً وتتجمد شتاءً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).