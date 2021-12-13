انتحار امرأة في كربلاء بظروف غامضة

2021/12/13 | 23:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدمت سيدة كربلائية، الاثنين، على الانتحار شنقا في ظروف غامضة.

وقال مصدر أمني لـNRT عربية، (13 كانون الاول 2021)، ان "امرأة متوسطة في العمر انتحرت في ظروف غامضة داخل منزلها في منطقة الزبيلية قرب الابراهيمية، وذلك بواسطة شنق نفسها".

واضاف، ان "الشرطة تلقت بلاغا بالواقعة، وتوجهت الى موقع الحادث، وفتحت تحقيقا به لمعرفة ملابساته، والاسباب التي دفعتها للانتحار".

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