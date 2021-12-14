2021/12/13 | 23:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا ذكرت فيه نتائج تحقيقاتها بالتسجيلات التي نشرها الداعية المصري، عبدالله الشريف، مشيرة إلى أن القضية أساسها عملية نصب وانتحال شخصية بهدف جني أموال بطريقة غير مشروعة واتهمت الشريف بالتعاون مع سمسار لتزويده با

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