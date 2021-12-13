2021/12/14 | 00:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت المحكمة الأميركية العليا، الإثنين، النظر في دعاوى تابعة لمحاكم بنيويورك للحصول على استثناء من قرار التلقيح الإلزامي ضد كوفيد-19، لأسباب دينية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة العليا الأميركية ترفض منح "استثناء ديني" للتلقيح) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة العليا الأميركية ترفض منح "استثناء ديني" للتلقيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).