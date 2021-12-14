السعودية تطلق مبادرة تسمح بلمس الحجر الأسود افتراضيا

2021/12/14 | 00:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت سلطات إدارة المقدسات الإسلامية في السعودية إطلاق مبادرة "الحجر الأسود الافتراضي"، حيث يصبح بالإمكان لمس الحجر افتراضيا عبر تقنية الـVR.وذكر الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين عبر /تويتر/ بان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس دشن المبادرة بمكتبه بالرئاسة.وقال السديس إن المبادرة تهدف إلى "استخدام الواقع الافتراضي (VR) والتجارب الرقمية التي تشير إلى محاكاة الواقع الحقيقي.وأكد أهمية إنشاء بيئة محاكاة افتراضية، لمحاكاة أكبر عدد ممكن من الحواس، مثل الرؤية والسمع واللمس، حتى الشم، لتصل جميع مخرجات الرئاسة التي تخص الحرمين الشريفين، وما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين لجميع أنحاء العالم، من خلال العالم الافتراضي، وهي تحاكي الواقع بكل وضوح وصدق./انتهى3

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