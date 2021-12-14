قصف صاروخي مجهول يطال قاعدة امريكية في حقل نفطي سوري

2021/12/14 | 00:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل (العمر) النفطي بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا، لقصف صاروخي مجهول المصدر.وذكرت وكالة / سبوتينك / : ان عددا من القذائف الصاروخية سقطت على القاعدة التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل (العمر) النفطي، أكبر حقول النفط السورية، مقرا له .وأكدت مصادر محلية في محيط القاعدة للوكالة : سماع دوي أربعة انفجارات متتالية وتصاعد أعمدة الدخان بمحيط حقل العمر النفطي الذي تتخذه قوات التحالف الدولي قاعدة لها شرقي ديرالزور.وبينت المصادر أن تحليقا مكثفا لطيران مسير تابع للقوات الامريكيية نشط على الفور في أجواء الحقل النفطي./انتهى3

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