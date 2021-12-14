حكايات من الفولكلور الكردي-حكاية قاطع الطريق رزكين والشاب الجبان والعجوز الشهم - ماجد الحيدر

2021/12/14 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_الحيدر قبل بضعة أعوام من يومنا هذا، وقريباً من ديار بكر، كان هناك قاطع طريق فاتك جريء يدعى رزكين.



روى لنا أحد أفراد عصابته هذه الحكاية عن رئيسه، فقال:خرجناً يوماً لقطع الطريق، فسرقنا شاةً وجلسنا كي نشويها.



كنا أربعين فرداً مع العم رزكو (رزكين).



صعد العم رزكو إلى قمة تل وأخذ يراقب السهل بناظوره، فرأى شاباً يهم بعبوره وقد تدلت من كتفه الأيمن بندقية صيدٍ سوداء كعين الريم، وشد على جسمه حزامين من الإطلاقا ......





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