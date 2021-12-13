البنتاغون: لن يُعاقب عسكريون جراء الضربة الجوية في كابول

2021/12/14 | 00:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الإثنين أنه لن تتم معاقبة العسكريين الأميركيين الذين شاركوا في غارة بطائرة مسيّرة أسفرت عن مقتل 10 مدنيين بينهم سبعة أطفال في كابول في نهاية أغسطس الماضي.

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