وفد قنصلي يتوجه إلى الحدود الألمانية البولندية، لغرض منح جوازات المرور للمواطنين العراقيين

2021/12/14 | 00:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف ان وفدا قنصليا توجه إلى الحدود الألمانية البولندية، لغرض منح جوازات المرور للمواطنين العراقيين.وقال في بيان انه وتلبيةً لمناشدات عدد من المهاجرين العراقيين في جُمهوريّة بولندا توجه وفد قنصلي من سفارة جُمهورية العراق لدى وارشو إلى الحدود الألمانية البولندية، لغرض منح جوازات المرور للمواطنين العراقيين الراغبين بالعودة طوعاً إلى العراق، وإثبات رعويتهم والإطلاع على ظروف إقامة الأخرين ومتطلباتهم الإنسانية،.واوضح أن مخيم اللاجئين في مدينة ودرزسين البولندية الذي تم زيارته يضم (403) مواطنا عراقيّا./انتهى2

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