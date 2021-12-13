تحالف تقدم يعقد اجتماعاً لبحث رؤية التحالف للمرحلة المقبلة

2021/12/14 | 00:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت قيادة تحالف تقدم، اليوم الاثنين، اجتماعاً لبحث رؤية التحالف خلال المرحلة المقبلة وآخر مستجدات العملية السياسية في البلاد.

وكانت أبرز مقررات الاجتماع، أن يَعدَّ التحالف ورقةً سياسيةً تُعرض على الشركاء السياسيين وتتضمن رؤية التحالف وأفكاره في إدارة الدولة، والتي تنعكس نتائجها إيجاباً على المواطن العراقي وأطياف الشعب عموماً، وعلى المناطق المحررة التي عانت كثيراً في عدة ملفات خلال المراحل السابقة.

كما شدَّد المجتمعون على الدعوة للالتزام بالتوقيتات الدستورية ابتداءً من مصادقة نتائج الانتخابات ومروراً بانعقاد المجلس بدورته الخامسة وتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات المواطنين، فضلاً عن التأكيد على أن أي تأخيرٍ في هذه التوقيتات سينعكس سلبا على العملية السياسية والشارع العراقي، ويفرِّغ الانتخابات المبكرة من مضمونها، والتي كان قد طالب بها الشعب .

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