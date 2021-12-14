ارتفاع حصيلة قتلى موجة الأعاصير المدمرة في الولايات المتحدة

2021/12/14 | 01:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإثنين، أنه ينوي زيارة ولاية كنتاكي التي تضررت بشدة جراء موجة الأعاصير التي عصفت بالبلاد متسببة بمقتل 74 شخصا، وفقا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".

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