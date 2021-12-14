2021/12/14 | 01:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البصرة -الزمان أكدت الشركة العامة للموانئ العراقية ومقرها البصرة ، الاثنين، أن ميناء الفاو جزء من طريق الحرير نافية ما تردد عن خروجه، فيما أشارت إلى قرب التعاقد مع شركة إيطالية لرسم القناة الجافة.
وقال مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي، في حديث محلي إن ميناء الفاو هو جزء من طريق الحرير، ولا يوجد […]
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وقال مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي، في حديث محلي إن ميناء الفاو هو جزء من طريق الحرير، ولا يوجد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق:ميناء الفاو جزء مستمر من طريق الحرير) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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