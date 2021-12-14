2021/12/14 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة‭ -‬الزمان‭ ‬ أكدت‭ ‬الشركة‭ ‬العامة‭ ‬للموانئ‭ ‬العراقية‭ ‬ومقرها‭ ‬البصرة‭ ‬،‭ ‬الاثنين،‭ ‬أن‭ ‬ميناء‭ ‬الفاو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬طريق‭ ‬الحرير‭ ‬نافية‭ ‬ما‭ ‬تردد‭ ‬عن‭ ‬خروجه،‭ ‬فيما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬قرب‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬إيطالية‭ ‬لرسم‭ ‬القناة‭ ‬الجافة‭.‬ وقال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الموانئ‭ ‬فرحان‭ ‬الفرطوسي،‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬محلي‭ ‬إن‭ ‬ميناء‭ ‬الفاو‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬طريق‭ ‬الحرير،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق:ميناء الفاو جزء مستمر من طريق الحرير) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق:ميناء الفاو جزء مستمر من طريق الحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).