الوزارات والأرقام الموروثة

2021/12/14 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬العسكري،‭ ‬أقول‭ ‬متأكداً‭ ‬من‭ ‬انّ‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬يعرف‭ ‬عن‭ ‬ظهر‭ ‬غيب‭ ‬كم‭ ‬عدد‭ ‬الجنود‭ ‬في‭ ‬فصيل‭ ‬المشاة،‭ ‬أو‭ ‬السرية،‭ ‬أو‭ ‬الفوج،‭ ‬أو‭ ‬اللواء،‭ ‬أو‭ ‬الفرقة،‭ ‬وكم‭ ‬فوجا‭ ‬في‭ ‬اللواء؟‭ ‬وكم‭ ‬لواءً‭ ‬في‭ ‬الفرقة؟‭ ‬وكم‭ ‬دبابة‭ ‬في‭ ‬الرعيل‭ ‬أو‭ ‬الكتيبة؟‭ ‬وماذا‭ ‬تضم‭ ‬كتيبة‭ ‬المدفعية،‭ ‬كسياقات‭ ‬عسكرية‭ ‬ثابتة،‭ ‬تنبني‭ ‬عليها‭ ‬أية‭ […]

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