أول وفاة بالسلالة الجديدة في بريطانيا والاصابات العالمية بالآلاف

2021/12/14 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭- ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الإثنين‭ ‬وفاة‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بالمتحورة‭ ‬أوميكرون‭ ‬فيما‭ ‬بدأت‭ ‬البلاد‭ ‬برنامجا‭ ‬طموحا‭ ‬لتعزيز‭ ‬اللقاحات‭ ‬ضدها‭.‬ فيما‭ ‬بلغت‭ ‬إصابات‭ ‬السلالة‭ ‬الجديدة‭ ‬بضعة‭ ‬الاف‭. ‬وقال‭ ‬جونسون‭ ‬‮«‬للأسف،‭ ‬تأكدت‭ ‬وفاة‭ ‬مريض‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بالمتحورة‭ ‬أوميكرون‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬حذر‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬موجة‭ ‬إصابات‭ ‬بها‭.‬ من‭ ‬أجل‭ ‬الحدّ‭ ‬من‭ […]

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