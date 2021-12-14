2021/12/14 | 02:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وكالة رويترز أن شركة "ميتا بلاتفورمز"، المالكة لموقع فيسبوك، كانت وراء صفقة بقيمة 60 مليون دولار للحصول على العلامة التجارية الخاصة ببنوك "ميتا فايننشال غروب" (مجموعة ميتا المالية) العاملة في الولايات المتحدة، وفقا لما نقلته الوكالة عن متحدثين باسم الشركتين، الإثنين.

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