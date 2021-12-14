عمان تعلن تسجيل إصابات بمتحور

2021/12/14 | 02:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل أول حالتين من سلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون".وقالت الصحة العمانية في بيان نشر على وكالة الأنباء الرسمية، إن المواطنين قدما من السفر وحالتهما مستقرة ويخضعان للتقصي الوبائي.وأعلنت أغلب دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، في وقت سابق اكتشاف إصابات بمتحور أوميكرون.وطالبت وزارة الصحة العمانية الجميع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية، كارتداء الكمامة في جميع الأماكن المغلقة والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وتجنب الأماكن المزدحمة والمحافظة على نظافة اليدين.

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