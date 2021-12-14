2021/12/14 | 02:31 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد قنصلي عراقي في بولندا يتوجه إلى الحدود مع ألمانيا لمنح جوازات مرور للراغبين بالعودة إلى العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/14 | 02:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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