الدوري الإنجليزي يسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا

2021/12/14 | 02:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاكتشف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 42 حالة إصابة بكوفيد-19، وهو رقم قياسي، بين اللاعبين والأجهزة المعاونة في مختلف الأندية الأسبوع الماضي حسبما أعلن اليوم الاثنين.يأتي ذلك بعد ساعات من تفشي الإصابة في مانشستر يونايتد، مما جعل خوضه مباراة برنتفورد محل شك.وتمثل 42 حالة إيجابية بين أكثر من 3800 فرد أكثر من مجموع الحالات في الأسابيع السبعة الأخيرة مجتمعة، وهم رقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في أسبوع واحد.وقال الدوري في بيان، "عادت رابطة الدوري إلى إجراءات الطوارئ الخاصة بها، وستزيد من وتيرة الاختبارات التي يخضع لها اللاعبون والأطقم المعاونة".وقال يونايتد، إنه "أغلق مقره التدريبي بعد ظهور حالات إيجابية لكوفيد-19 في صفوف الفريق الأول".ومن المقرر أن يلعب يونايتد خارج أرضه مع برنتفورد غدا الثلاثاء، لكن النادي قال إنه يناقش الدوري الممتاز بشأن ما إذا كان ينبغي أن تقام المباراة في موعدها.

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