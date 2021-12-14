قلق سياسي يتزامن مع إنهاء المهام القتالية الأميركية في العراق

2021/12/14 | 03:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هو مستقبل العملية السياسية في العراق؟

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