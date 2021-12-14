واشنطن تعلن نتائج زيارة ماكغورك وتحدد مهام القوات الأمريكية في العراق

2021/12/14 | 03:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إميلي هورن، نتائج زيارة نائب مساعد الرئيس والمنسق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك إلى العراق والتي استمرت ليومين.

وقالت هورن في بيان، الإثنين 13 كانون الأول/ديسمبر، إنّ "ماكغورك أنهى زيارة استمرت يومين إلى العراق، حيث تشاور مع مجموعة من القادة السياسيين والأمنيين".

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وأضاف المتحدثة، أنّ "ماكغورك التقى في بغداد بالرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، والتقى في أربيل برئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني وكبار القادة الآخرين".

وأكد ماكغورك، وفق بيان هورن، "التزام الرئيس بايدن بنتائج الحوار الاستراتيجي مع حكومة العراق"، كما أكّد عدم وجود "قوات أمريكية تؤدي دورًا قتاليًا في العراق".

وقالت هورن، إنّ "هذا التحول أصبح ممكنًا بسبب التقدم الهائل الذي حققته قوات الأمن العراقية، بما في ذلك البيشمركة، في تصدر القتال ضد داعش".

وأضاف، "ستكون قوات التحالف المتبقية في العراق حاضرة بناءً على دعوة من الحكومة بمهمة تقتصر على تقديم المشورة والمساعدة وتمكين قوات الأمن العراقية لضمان عدم عودة داعش إلى الظهور مطلقًا".

وبيّنت المتحدثة، أنّ "ماكغورك أكّد التزام الولايات المتحدة طويل الأمد تجاه العراق بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي".

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