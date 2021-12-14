مراجعات في فكر أرسطو - مصعب قاسم عزاوي

2021/12/14 | 04:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في مركز دار الأكاديمية الثقافي في لندن.ولد أرسطو حوالي عام 384 قبل الميلاد في مملكة مقدونيا اليونانية القديمة، حيث كان والده الطبيب الملكي للعائلة المالكة، وامتدت رحلة حياته حتى العام 322 قبل الميلاد.



وقد يستقيم اعتبار أرسطو الفيلسوف الأكثر تأثيراً على الإطلاق في سياق الفلسفة اليون ......





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