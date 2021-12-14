رواية مختلفة عن تفاحة آدم بروموناد إلى جاك بريفير - المثنى الشيخ عطية

2021/12/14 | 04:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المثنى_الشيخ_عطية عندما هيّأ الربّ خشبة المسرحِلم ينسَ أيّ تفصيل، لكنّ هذا لا يعني الكمال فنحن المشاهدون نعرف أن بعض التفاصيل تمتلك الغريزةَ وتهربُ عادةً عند الشعور بالخطر...زرع شجرة التفاح كاملةً بثمارها أحضرَ الشيطانَ وأمره أن يكون حيّة فاتنةً أليفةً ومغويةً مثل حواء نفسها فكان أمرَ القمرَ أن يرتدي ثيابَ السَّهَرويضع عطرَ الغابة اللمّاحَ ففاحونظر إلى مشهده في مرآته ......





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