أقلية تهدد دولة.. كيف صمدت

2021/12/14 | 04:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أكثر من عام، تصمد قوات تيغراي في وجه القوات النظامية المركزية وميليشيات إقليم أمهرة المجاور، والقوات الإريترية، واستطاعت إعادة السيطرة على الإقليم منذ نحو ستة أشهر، بل وتهديد الحكومة المركزية بالزحف نحو العاصمة اديس أبابا، ما يصير تساؤلات عن سبب قوتهم وإن كانوا يحصلون على دعم خارجي رغم الحصار.

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