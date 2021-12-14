ليوم العالمي لمكافحة الفساد - صبحي مبارك مال الله

2021/12/14 | 04:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صبحي_مبارك_مال_الله إنطلاقاً من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2003 حول تحديد التاسع من ديسمبر -كانون الأول ، أصبح هذا اليوم– يوماً لتظافر الجهود لمحاربة الفساد بكل أشكاله، وإستعراض حالة الدول التي تفشى فيها الفساد وما آلت أليها أوضاعها الكارثية وتداعياتهاعلى شعوبها، حيث تُستذكر الفعاليات والأنشطة والتشريعات والقوانين المتعددة ونتائجها للحد من هذه الظاهرة التي عمت معظم شعوب العالم وخصوصاً الدول النامية وه ......





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