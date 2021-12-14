هل الإسلام يدعو لتحطيم المعابد والأصنام؟ - سامح عسكر

2021/12/14 | 04:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر سوف يتم تقسيم هذه الدراسة لأربعة فصول تتضمن رؤية موسوعية لاستقراء الحدث علميا قدر الإمكان..أولا: كيف يجري تقديس الصنم (التمثال)أولا: يجب العلم أن كل دين له أصناما وتماثيل هو (دين روحي) ليس ماديا كما يتصوره بعض الناس، فالصوفيون مثلا يتخيلون أن عدم تجسيد السلف لله في صورة تماثيل يعني أن كل أديان الأصنام هي أديان مادية لا تؤمن سوى بالحس..أي ما تراه وتسمعه وتشمه..إلخ، ولأن الصوفي هو ال ......





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