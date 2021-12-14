2021/12/14 | 05:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوتت لجنة مجلس النواب الأميركي التي تحقق فى أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي، على توصية بإحالة كبير العاملين السابق بالبيت الأبيض، مارك ميدوز، إلى وزارة العدل بتهمة "انتهاك جرمي لحرمة الكونغرس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قضية اقتحام الكابيتول.. لجنة بالكونغرس توصي بإحالة موظف كبير بإدارة ترامب لوزارة العدل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قضية اقتحام الكابيتول.. لجنة بالكونغرس توصي بإحالة موظف كبير بإدارة ترامب لوزارة العدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).