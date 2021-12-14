2021/12/14 | 05:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DUegOYgpz0U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - ما هي مقوضات الاستقرار الأمني في العراق؟ قيادي كردي يجيب) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - ما هي مقوضات الاستقرار الأمني في العراق؟ قيادي كردي يجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).