تداعيات على صيغة قراءات ذاتية

2021/12/14 | 06:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تطور الوعي الذاتي، بدأت ملاحظة نفسي ونفورها من مصطلحات كانت تشكل -كمفاهيم- حزمة قناعات عندي.

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