2021/12/14 | 06:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت السلطات السعودية، الاثنين، عن مبادرة "الحجر الأسود الافتراضي" في تجربة تحاكي الواقع الحقيقي لزوار الحرم المكي والاقتراب من الحجر الأسود بالكعبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كأنك أمامه.. مبادرة "الحجر الأسود الافتراضي" بالسعودية تحاكي 4 حواس) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كأنك أمامه.. مبادرة "الحجر الأسود الافتراضي" بالسعودية تحاكي 4 حواس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).