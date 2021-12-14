2021/12/14 | 06:35 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kwLflWswvRc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حديث الشباب - رأي الشباب العراقي في منظمات المجتمع المدني) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حديث الشباب - رأي الشباب العراقي في منظمات المجتمع المدني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).