إصابات قياسية بكورونا في أندية البريميرليغ

2021/12/14 | 06:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عن 42 حالة إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19"، وهو رقم قياسي منذ بدء إصدار أرقام الاختبارات في مايو 2020.

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