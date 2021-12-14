مصر.. صفقة جديدة بقطاع الرعاية الصحية في البورصة

2021/12/14 | 06:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد البورصة المصرية، صفقة جديدة بإحدى الشركات المقيدة، وتتم الصفقة هذه المرة بقطاع الرعاية الصحية

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