الماركسية وتنظير الجنسانية والسياسة الجنسية 2 - طلال الربيعي

2021/12/14 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي القسم الثانيالآن، هل هناك مساهمة يمكن أن يقدمها الماركسيون في المناقشات المعاصرة حول الجنسانية؟ تتضمن نقطة البداية للاستجابة ثلاث ملاحظات عامة.أولاً، هناك نزعة لدى منتقدي الماركسية إلى تبني نسخة مفردة إلى حد ما وأحيانًا تحريفية من الماركسية.



وفقًا لنورمان جيراس (نورمان جيراس 1943 - 2013 كان منظِّرًا سياسيًا وأستاذًا فخريًا في السياسة بجامعة مانشستر.



ساهم في تحليل أعمال كارل ماركس ......





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