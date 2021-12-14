"كيتوبي" أسرع شركة ناشئة تصل إلى مليار دولار بالمنطقة.. كيف حققت لقب "يونيكورن"؟

2021/12/14 | 07:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "يونيكورن"..إنه لقب يحلم به كل مؤسس شركة ناشئة..اسم مخصص للشركات التي تصل قيمتها إلى مليار دولار.في غضون 3 سنوات فقط، نمت "كيتوبي" من مطبخ صغير في دبي إلى أكثر من 75 مطبخًا في جميع أنحاء المنطقة، وكلها تضخ ما يقارب 2000 طلب توصيل طعام يوميًا.احتل المؤسسان المشاركان محمد بلوط وسامان داركان عناوين الصحف هذا العام عندما أصبحا أسرع شركة ناشئة على الإطلاق تصل إلى مرتبة "يونيكورن" في الشرق الأوسط.

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