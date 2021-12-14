مكان مكتظ وبرد قارس.. عراقي يصف حال المهاجرين في بيلاروس

2021/12/14 | 07:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق فرهاد، الكردي العراقي، في بيلاروس لثلاثة أسابيع، حاول خلالها دون جدوى عبور الحدود إلى بولندا في درجات حرارة تقل عن سالب 10 درجات مئوية.

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