2021/12/14 | 08:15 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: ضابط شرطة يُعيد 10 ملايين دينار لاحد المصارف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/14 | 08:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار: ضابط شرطة يُعيد 10 ملايين دينار لاحد المصارف) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار: ضابط شرطة يُعيد 10 ملايين دينار لاحد المصارف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).