2021/12/14 | 08:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: peavFBK8wxE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اخطر الآفات.. المخدرات تفتك بالشباب العراقي ولا حلول تلوح بالافق) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اخطر الآفات.. المخدرات تفتك بالشباب العراقي ولا حلول تلوح بالافق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).