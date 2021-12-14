بلينكن يدعو الصين إلى وقف “الأعمال العدوانية” في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

2021/12/14 | 08:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جاكرتا الثلاثاء الصين إلى وقف “أعمالها العدوانية” في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك خلال جولة هي الأولى له في جنوب شرق آسيا.وقال بلينكن في […]

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